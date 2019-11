Exclusief voor abonnees Sambi Lokonga tekent bij 26 november 2019

00u00 0

Zondagavond liet Sambi Lokonga (20) het al uitschijnen. "Mijn contractverlenging is voor binnenkort." Gisteren was het zover. De middenvelder tekende een nieuw contract in het Astridpark, tot 2023. Michael Verschueren noemde hem "een belangrijke schakel op het middenveld" en "één van de grote talenten die uit de Youth Academy is doorgegroeid naar het eerste elftal". Verschueren loofde ook de positieve ingesteldheid van zijn management, met name broer Paul-José Mpoku, middenvelder bij Standard. (MJR)