Sambi Lokonga dicht bij contractverlenging 17 oktober 2019

Michael Verschueren had gisteren een nieuw gesprek met Sambi Lokonga (19) en zijn entourage over een contractverlenging. Het is Paul-José Mpoku die de zaken van zijn jongere broer behartigt. Het huidige contract van Sambi Lokonga loopt af in juni. Anderlecht kan de overeenkomst met één jaar verlengen door de optie in het lopende contract te lichten. Maar paars-wit wil de speler langer aan zich binden en ook Sambi Lokonga zelf wil zijn carrière bij Anderlecht voortzetten. De gesprekken schieten goed op. Verwacht mag worden dat eerstdaags een nieuwe overeenkomst voor 3 of 4 jaar wordt getekend. (MJR)