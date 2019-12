Exclusief voor abonnees Samatta: "Vierde keer dat VAR mij goal ontzegt" 23 december 2019

Ally Samatta begon net als tegen Waasland-Beveren op de bank. Toen mocht hij invallen nadat de vier Genkse treffers al op het bord stonden, op Anderlecht stuurde Wolf de Tanzaniaan onmiddellijk na de 2-0 de strijd in. Te laat. Al had dat anders kunnen uitdraaien als Samatta's aansluitingstreffer niet was afgekeurd. "Ik hoor dat het een kwestie van millimeters was", zuchtte de Genkse topschutter van vorig seizoen. "Je zou er moedeloos van worden, dit is al de vierde keer dat mij een goal wordt ontzegd door de videoref. Ik kan beter stoppen met tellen. Het was te mooi geweest om met mijn eerste baltoets de ploeg weer in de match te brengen. Met mijn bankzittersstatuut had ik geen probleem, neen. Dat dit op een mogelijk vertrek kan wijzen? Daar ben ik absoluut niet mee bezig, dat weet mijn manager trouwens ook. Niemand weet wat morgen brengt. Mijn focus ligt op de volgende match, tegen Eupen." (LUVM)

