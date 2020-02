Exclusief voor abonnees Samatta scoort bij competitiedebuut voor Aston Villa, serenade voor Berge 03 februari 2020

00u00 0

De eerste Tanzaniaan in de Premier League. De eerste ook die bij zijn debuut in de hoogste klasse meteen scoort. In zijn vaderland leidde het ongetwijfeld tot dolle taferelen. Dinsdag bij zijn echte debuut in de basis, in de Carabao Cup, liet Ally Samatta nog kansen liggen, maar op Bournemouth was het wel meteen raak. Een doelpunt dat weinig opbracht wel (2-1-verlies). Aston Villa blijft strijden tegen de degradatie. En daarbij rekenen ze op de ex-Genkspits. Op Bournemouth liet Villa het vooral voor rust afweten. Samatta raakte amper een bal - 25 baltoetsen op 90 minuten. Twee keer kon hij afdrukken, een keer was het raak. Eentje voor de geschiedenis.

