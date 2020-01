Exclusief voor abonnees Samatta op weg naar Engeland 16 januari 2020

Racing Genk staat op het punt om z'n topschutter te verliezen. Ally Samatta is op weg naar Engeland. De Tanzaniaan werd eerder gelinkt aan Norwich, Brighton, Aston Villa en West Ham. Samatta legde eerder al aanbiedingen uit het Midden-Oosten naast zich neer omdat hij zijn zinnen had gezet op een transfer naar Engeland. In 191 wedstrijden voor Genk scoorde hij 76 doelpunten. Genk had eerder al een afspraak gemaakt met Samatta en zijn entourage dat hij de landskampioen mocht verlaten voor een bedrag rond de 10 miljoen. Hij eindigde gisteren als achtste in de verkiezing van de Gouden Schoen. (KDZ)