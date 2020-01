Exclusief voor abonnees Samatta officieel van Aston Villa 21 januari 2020

Ally Samatta is officieel rond met Aston Villa. De 27-jarige Tanzaniaanse aanvaller ondertekent een contract voor 4,5 seizoenen. Genk haalde Samatta in 2016 bij het Congolese TP Mazembe. Bij KRC groeide hij uit tot sterkhouder en goalgetter: in 191 wedstrijden was hij goed voor 76 goals en 20 assists. Aston Villa kan zijn doelpunten goed gebruiken, want het levert strijd voor het behoud. Bij Villa voetbalt Björn Engels.

