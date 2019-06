Exclusief voor abonnees Sam Van Rooy (Vlaams Belang,33), gemeenteraadslid Antwerpen "Ik ga niet in het gareel lopen" 19 juni 2019

00u00 0

"Mijn persoonlijke ambitie is om geen grijze muis te zijn. Die zijn er al genoeg in de politiek. Ik ga niet in het gareel lopen, maar leven in de brouwerij brengen. Zeker in het Vlaams Parlement is dat hoognodig." Van Rooy zal zich als parlementslid richten op binnenlands bestuur, inburgering en integratie. De Antwerpenaar hoopt "het charisma, verbaal talent en de vechtersmentaliteit van Filip Dewinter" te combineren met "de intellectuele onderbouw van Gerolf Annemans". Waarop we hem mogen afrekenen over vijf jaar? "We moeten onze kiezers ervan overtuigen dat ze de juiste keuze gemaakt hebben, én we moeten nog meer mensen overtuigen, zodat we samen met N-VA een meerderheid halen en Vlaanderen onafhankelijk kunnen verklaren." (ARA)

