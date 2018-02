Sam Smith en Adele zijn dezelfde persoon Jonge Brit heeft sluitend bewijs 09 februari 2018

Een Britse fan van zangeres Adele heeft een opmerkelijke tweet de wereld ingestuurd. Volgens Jess Valona zijn Adele (29) en soulcrooner Sam Smith (25) nameijk één en dezelfde persoon. Op Twitter komt hij met het duidelijk hoorbare bewijs voor zijn hilarische hypothese. Valona zette de elpee '25' van Adeles op en draaide het nummer 'Hello' in eerste instantie op normale snelheid. Toen hij het aantal toeren iets had verlaagd, klonk opeens de stem van Sam Smith uit de speakers. "Wisten jullie dat als je Adele vertraagt, ze als Sam Smith klinkt?", twitterde de Brit.

