Sam Deroo maakt comeback 30 mei 2018

Voor de vierde opdracht in de nieuwe landencompetitie gaan de Red Dragons op bezoek bij Slovakije, de nummer drie in de A-poule. Afgelopen zaterdag stonden beide ploegen al tegenover mekaar in Aalst en toen wonnen de Belgen na een marathonwedstrijd met het kleinste verschil. Gert Van Walle en Igor Grobelny waren toen de opvallendste figuren. De Slovaken maakten vooral in aanvallend opzicht indruk met drie spelers die minstens 20 punten scoorden. Als Krisko, Patak en Petras weer hun dagje kennen, dan mogen de jongens van Andrea Anastasi weer een moeilijke avond verwachten. Gisteren stapten een paar oude bekenden op het vliegtuig richting Slovakije. Zo keert spelverdeler Stijn D'Hulst (Düren) terug naar de selectie. Hij werd de voorbije weken vervangen door Lienert Cosemans (Borgworm), die ook geregeld aan spelen toekwam. De comeback van Sam Deroo - gewaardeerde vedette in Polen - betekent ook sowieso een stevige versterking van het team. Deroo sloot pas later aan bij de nationale ploeg omwille van een succesvol maar slopend seizoen met Kedzierzyn. De kapitein probeert om de Red Dragons alsnog naar een eerste plaats te stuwen in het klassement om zo zeker te zijn van een plekje in de Final 4 later deze zomer. (MPM)

