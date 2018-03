Sam De Bruyn en Qmusic zoeken lopers voor Mediclowns 05 maart 2018

00u00 0

Qmusic-dj Sam De Bruyn trok dit weekend voor het eerst de loopschoenen aan om te gaan trainen voor de Q-Run To You op 17 maart in Aalst. Maar daar blijft het niet bij. Hij ambieert ook de marathon van New York op 4 november, en zoekt meteen mensen die met hem willen meelopen voor Mediclowns. Dat project stuurt clowns naar ziekenhuizen om er kindjes een lach op het gezicht te bezorgen. Bekende gezichten als Andy Peelman van 'De Buurtpolitie' en weerman Frank Duboccage zegden al toe, maar Sam hoopt nog meer sportievelingen te kunnen overtuigen. Inschrijven kan op mediclowns.be.