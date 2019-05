Exclusief voor abonnees Sam Bettens 22 mei 2019

Vrouw wordt man. En Jupiler brouwt daar een reclamecampagne rond. Persoonlijk heb ik geen bezwaar tegen een ludiek ideetje, op voorwaarde dat het beschaafd blijft. De publicitaire stunt heeft echter heel wat heisa veroorzaakt. Zouden de verzamelde media, in het bijzonder de tv-journalisten, niet beter eerst in eigen boezem kijken en stoppen met de overkill aan sensationele berichtgeving omtrent dit uiterst delicate en puur persoonlijke thema? Dat gebeurt trouwens, net als bij de brouwerij, uitsluitend om commerciële redenen: het opvijzelen van de kijkcijfers. Met als gebruikelijke doekje voor het bloeden 'het onderwerp bespreekbaar maken'. Enige gereserveerdheid lijkt me gewenst.

Johan De Maeyer, Westende

