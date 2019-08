Exclusief voor abonnees Sam Bettens legt borstoperatie vast 26 augustus 2019

In mei maakte Sam Bettens (46) bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven wil gaan. Een ingrijpende beslissing, waar hij openhartig over vertelt in zijn wekelijkse vlog. Nu heeft Sam goed nieuws: hij legde een datum vast voor een top surgery, een operatie waarbij ze de borst mannelijker maken. "Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat dit één van de grootste mijlpalen tot nu toe is", vertelt Bettens in zijn vlog. "Zoals jullie weten draag ik al lange tijd binding bra's om mijn geslachtsdysmorfie te beperken. Wanneer je de lijnen van mijn beha niet ziet, voel ik me meer mezelf. Deze operatie gaat me zoveel dichter brengen bij een plaats waar ik mezelf kan zijn."

