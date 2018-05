Sam Bennett 31 jaar na Stephen Roche 12 mei 2018

00u00 0

Gisteren was de derde massasprint in de Giro en het nieuws was dat Elia Viviani niét won. De Italiaan werd gevloerd door Sam Bennett. Bennett rijdt voor de ploeg van Peter Sagan, hij is een Ier en het was van 1987 geleden dat een Ier nog een rit won in de Giro. Dat was toen Stephen Roche, die de Giro ook zou winnen.

HLN