Salzgitter biedt op Luikse staaltak ArcelorMittal 17 juli 2018

Het Duitse staalbedrijf Salzgitter heeft een bod uitgebracht op de Luikse en Luxemburgse staalactiviteiten die ArcelorMittal wil afstoten. ArcelorMittal is door Europa verplicht om een aantal fabrieken en distributiecentra van de hand te doen om de Italiaanse staalproducent Ilva over te mogen nemen voor 1,8 miljard euro. Het bod van Salzgitter heeft betrekking op twee productielijnen voor koudgewalst staal en op vertinnings- en verzinkingslijnen. Of Salzgitter zijn slag zal thuishalen, is nog niet zeker. De Italiaanse regering wil immers de voorwaarden van de verkoop herbekijken. De Italiaanse overheid is de eigenaar van de staalfabriek in Taranto, de grootste van Europa.

