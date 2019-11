Exclusief voor abonnees Salzburg pakt punt tegen Mertens en co 06 november 2019

De Europa League kan nog voor RC Genk, mits een resultaat tegen Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers graaiden een punt mee op Napoli. Doelpuntenmaker met dienst voor Red Bull was - uiteraard - Erling Haaland. Scoorde zijn zevende in de Champions League. Deed geen tiener hem ooit voor. Mbappé trof op zijn achttiende ook vier keer raak in zijn eerste vier, maar haalde niet de stats van de Noor. Boywonder in de nadrukkelijke belangstelling van Juventus. Makelaar Mino Raiola kent de weg. Napoli stelde opnieuw teleur. Ondanks veel kansen. De spelers verblijven tot zondag verplicht in afzondering na een teleurstellende reeks. Voorzitter De Laurentiis is het beu.

