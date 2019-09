Exclusief voor abonnees Salmonella in hotelschool: het lag aan de tartaar 24 september 2019

De salmonella-uitbraak in de Brugse hotelschool Spermalie werd veroorzaakt door verse tartaarsaus. Tot die conclusie is het FAVV gekomen na onderzoek van stalen. Eerder deze maand werden meer dan 100 leerlingen en leerkrachten ziek - enkelen lagen zelfs een tijdje in het ziekenhuis. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, het FAVV en het nationaal referentielaboratorium startten meteen een onderzoek en namen verschillende stalen. "Alle elementen samen doen ons besluiten dat de tartaarsaus - en wellicht meer specifiek de gebruikte eieren - aan de bron liggen van de uitbraak", klinkt het bij het FAVV. Intussen is iedereen aan de beterhand. (MMB)