Salmonella bij schoolkinderen blijft raadsel 02 juni 2018

Het lijkt erop dat de oorzaak van de besmetting die 453 kinderen uit 44 West- en Oost-Vlaamse scholen trof, niet achterhaald zal worden. Bij twee derde van de kinderen werd salmonella vastgesteld. Over de andere kinderen, die dezelfde ziektesymptomen vertoonden, is geen duidelijkheid. Allen volgen ze les in scholen die maaltijden afnamen van dezelfde traiteur in Harelbeke. Analyse van een paar honderd stalen heeft geleerd dat de salmonellabesmetting niet te wijten is aan de lasagne en het stoofvlees dat geleverd werd. Mogelijk kan de geserveerde sla de oorzaak zijn, maar omdat daarvan geen resten meer zijn, is onderzoek moeilijk. Cateringbedrijf Esthio krijgt groen licht om weer maaltijden te leveren aan bedrijven en OCMW's, maar nog niet aan de scholen. Die moeten eerst alle lokalen poetsen en desinfecteren. (VHS)

