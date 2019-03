Salmon-ella 23 maart 2019

Nee, één van de meest voorkomende voedselbesmettingen dankt haar naam niet aan een bedorven stuk zalm, maar wel is 'salmonella' genoemd naar haar ontdekker. Daniel Elmer Salmon (1850-1914) was eigenlijk een Amerikaanse dierenarts die er samen met zijn assistent in 1884 in slaagde de Salmonella cholerae suis- bacterie uit de darmen van een varken te isoleren. Eigenlijk was het zijn assistent die het grootste werk had verricht, maar omdat Salmon enkele jaren later ook een prestigieus opleidingscollege voor dierenartsen oprichtte, kreeg hij als eerbetoon toch een 'eigen' bacterie. Ook heel wat andere bacteriën, tientallen zelfs, werden naar een wetenschapper vernoemd. (StV)