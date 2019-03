Salariswagens 18 maart 2019

Eindelijk! Het afschaffen van de salariswagens en gratis tankkaart is het beste en moedigste voorstel van een politieke partij sinds jaren. Wat een absurd idee ook om een elite van de werknemers gratis te laten rijden met elke vier jaar een nieuwe wagen in ruil voor een beetje loon. Pure verwennerij van zij die dit het minst nodig hebben en dit op kosten van elke belastingbetaler. Een gewone werkman, arbeider, bediende, postbode, verpleegkundige... moet 'zelf' elke cent van zijn auto en elke druppel brandstof die er in gaat, immers toch ook zelf betalen? Zij moeten toch ook op eigen kosten op hun werk geraken? Vanaf de afschaffing van de salariswagen en gratis tankkaart zullen de files wel degelijk verminderen, want men zal twee keer nadenken om in de auto te stappen, vooral in de vrije tijd. De luchtkwaliteit zal verbeteren, minder stress... Kortom alleen maar voordelen. Het gebruik van kleine elektrische auto's om zich naar het werk te verplaatsen, moet gestimuleerd worden op gelijke basis voor iedereen.

R.D.

