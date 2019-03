Exclusief voor abonnees Salariswagens afschaffen levert schatkist 1,9 miljard euro op 29 maart 2019

Mocht de regering een einde maken aan het fiscale voordeel voor salariswagens, dan zou dat de schatkist 1,9 miljard euro opbrengen en zou het autoverkeer met 3,6% dalen. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend op vraag van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), naar aanleiding van voorstellen van de Klimaatcoalitie. Groen had zelf ook al een berekening gemaakt en kwam uit op 3 miljard euro. Dat is volgens het Planbureau wel erg optimistisch. Het stopzetten van de gunstregeling voor salariswagens zou het aantal kilometers met het openbaar vervoer met 6,7% doen toenemen, en we zouden ook vaker te voet of met de fiets op pad gaan. En dan is er nog het milieu-effect: gesteld dat het voordeel in 2020 wordt afgeschaft, dan zou de uitstoot van CO2 tegen 2024 met 2,7% dalen. (MAC)

