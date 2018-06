Salah weigert trofee door biersponsor 26 juni 2018

Mohamed Salah was niet aanwezig op de persconferentie na het verlies van Egypte tegen Saoedi-Arabië, waarbij hij tot Man van de Match was verkozen. Salah liet zich ook niet fotograferen met de prijs, die door een bierproducent wordt gesponsord. De Liverpool-spits zei aan het Duitse persagentschap DPA dat hij de prijs had ontvangen, maar niet op de foto wou, omdat de prijs van een bierproducent kwam, wat tegenstrijdig met de islam is. Salah viel als tweede speler van het Egyptische team in de prijzen op dit WK. Na het verlies tegen Uruguay was doelman Mohammed Al-Shennawi 'Man van de Match'. Hij aanvaardde de prijs niet vanwege de sponsor, zo meldden Egyptische media toen. Dat Salah niet aanwezig was, versterkte de geruchten dat hij zo boos is op de Egyptische voetbalbond dat hij overweegt te stoppen als international. Egypte had tijdens het WK zijn basiskamp opgeslagen in Grozny, waar de omstreden Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov de dienst uitmaakt. Kadirov kwam regelmatig naar het trainingsveld om met Salah op de foto te gaan en hij gaf de Egyptenaar ook een Tsjetsjeense onderscheiding. De topschutter van Liverpool voelt zich naar verluidt 'gebruikt' door Kadirov en de Egyptische bond.

