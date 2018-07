Salah verlengt bij Liverpool 03 juli 2018

Liverpool heeft Mohamed Salah met een fors opgewaardeerd contract beloond voor een sensationeel seizoen. De 26-jarige aanvaller uit Egypte kwam vorig jaar voor 42 miljoen euro van AS Roma naar de Engelse club. Salah maakte in 52 wedstrijden liefst 44 doelpunten voor The Reds. Liverpool maakte niet bekend hoelang het nieuwe contract van Salah loopt, alleen dat het om een "langjarige" verbintenis gaat. Volgens Engelse media gaat de Egyptenaar wekelijks een slordige 200.000 pond verdienen, omgerekend bijna 225.000 euro, en wordt hij daarmee de bestbetaalde speler ooit bij Liverpool.

