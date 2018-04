Salah troeft scorende De Bruyne af voor prestigieuze trofee 23 april 2018

00u00 0

Zelf voelde hij het al een tijdje aankomen. Niet Kevin De Bruyne maar wel topschutter Mo Salah (25/Liverpool) werd gisteren in het Grosvenor House Hotel uitgeroepen tot PFA Player of the Year, de meest prestigieuze Engelse individuele trofee. "Hij heeft een opmerkelijk seizoen achter de rug", zei De Bruyne deze week. "Als je tegen iemand strijdt die zoveel scoort, zal je het uiteindelijk toch moeten afleggen. Ik ben tevreden met mijn prestaties dit jaar, met het team, met de titel." Uitblinker De Bruyne leverde in de eerste match sinds de landstitel nog eens zijn visitekaartje af. Tegen Swansea knalde hij overhoeks zijn achtste in de Premier League binnen - City cruisete naar 5-0 en verpulverde met 1.015 passes het passrecord.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN