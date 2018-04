Salah traint 10 april 2018

Liverpool zal geen risico nemen, maar Mo Salah trainde gisteren mee. De topschutter is nog niet helemaal hersteld van zijn lichte liesblessure, maar de medische staf stoomt hem wel klaar. The Reds zijn sterker met dan zonder. Op City kunnen ze hem goed gebruiken. "Als hij twijfelachtig is, zal ik hem niet opstellen", zei Jürgen Klopp. De coach van Liverpool maakte een erg ontspannen indruk. "Het is duidelijk wat ons perfect scenario is: we scoren er vijf en dan wordt het heel moeilijk voor City. Maar ik denk dat het niet erg realistisch is. City is en blijft een fantastische ploeg." (KTH)

