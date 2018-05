Salah geeft WK niet op 28 mei 2018

Drama in de eerste helft. Twee spelers moesten het veld verlaten. Mohamed Salah (25) bezeerde zich na een halfuur aan de schouder. Hij probeerde nog verder te doen, maar moest

enkele minuten later in tranen van het veld - met troostend gebaar van Ronaldo himself (foto). Salah verliet het stadion met zijn schouder stevig ingepakt. Hij gelooft in een snel herstel.

