Salah Abdeslam komt niet luisteren naar vonnis 20 april 2018

De Brusselse correctionele rechtbank spreekt maandag haar vonnis uit over de schietpartij op 15 maart 2016 in de Driesstraat in Vorst, maar Salah Abdeslam zal niet aanwezig zijn. Dat meldt zijn advocaat Sven Mary. Tijdens zijn ondervraging liet Abdeslam weten dat hij het gezag van de rechtbank niet erkent en ook het pleidooi van zijn eigen advocaat woonde hij niet bij. Op 15 maart 2016 wilden zes agenten een huiszoeking uitvoeren in het kader van de aanslagen in Parijs. Ze werden meteen onder vuur genomen. Drie van hen raakten daarbij gewond.

