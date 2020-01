Exclusief voor abonnees Sainz wint zijn derde Dakarrally 18 januari 2020

Carlos Sainz heeft in zijn MINI Buggy de Dakar gewonnen. De tweevoudige wereldkampioen rally behaalt al zijn derde succes in de woestijnrally, na eerder zeges in 2010 (Volkswagen) en 2018 (Peugeot). Sainz gaat in de eindstand Nasser Al-Attiyah (Toyota) en Stéphane Peterhansel (MINI) vooraf. Al-Attiyah won de slotrit en verzekerde zich zo van de 2de plaats. Van Belgische zijde eindigt Tom Colsoul (Toyota) 7de, één plaats beter dan Fabian Lurquin (Buggy). Fernando Alonso doet het met een 13de plek verre van slecht voor zijn debuut, zeker gezien de snelheid die de Spaanse F1-kampioen liet zien. De Amerikaan Robby Brabec (Honda) wint de editie bij de motoren. (JCA)