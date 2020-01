Exclusief voor abonnees Sainz heeft zege bijna beet 16 januari 2020

00u00 0

Dakar

De tiende etappe van de Dakar mag dan wel ingekort zijn wegens het weer, ze leverde wel het nodige spektakel op. Carlos Sainz won en heeft de zege in zijn MINI nu quasi op zak. Nasser Al-Attiyah maakte dinsdag nog indruk en leek nog te kunnen winnen, maar bijna twintig minuten tijdverlies maakt dat de Qatarees nu eerder begaan is met de strijd om de tweede plaats. Fernando Alonso verloor een uur en zakt weg naar de 14de plaats na een spectaculaire koprol, zonder erg voor de bemanning, maar de Toyota raakte toch gehavend. Er zijn nog twee ritten te gaan. Tom Colsoul (Toyota) blijft de best geplaatste Belg, voor Fabian Lurquin (Buggy). Ricky Brabec (Honda) is op weg naar de zege bij de motoren. (JCA)