Sainz en De Villiers mogen eindzege vergeten Dakar 10 januari 2019

De derde rit van de Dakar, 331 kilometer lang tussen San Juan de Marcona en Arequipa, heeft voor de eerste belangrijke slachtoffers gezorgd. Ex-winnaars Carlos Sainz (MINI) - afgebroken wiel - en Giniel de Villiers (Toyota) - technische problemen - verloren heel wat tijd en mogen een nieuwe eindzege vergeten. Vooraan lijkt de Dakar 2019 een tweestrijd tussen Stéphane Peterhansel (Mini) en Nasser Al-Attiyah (Toyota) te worden. De Franse recordwinnaar Peterhansel won de rit en de Qatarees leidt de rallyraid. Jakub Przygonski en Tom Colsoul werden in hun MINI knap derde en rukken na de moeilijke tweede dag op naar de vijfde stek, op 13min45 van de leider. Bij de motoren was de ritwinst voor de Fransman Xavier de Soultrait (Yamaha) en de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna) is leider. Vandaag en morgen staat er een marathonetappe op het menu, goed voor meer dan 800 kilometer tegen de chrono zonder assistentie in het bivak. (JCA)

