Saint-Jean vervangt zieke Hollerbach bij Moeskroen

Philippe Saint-Jean (65) wordt voor de derde keer coach van Moeskroen. De directeur van de jeugdopleiding bij de club neemt over van Bernd Hollerbach (50), die thuis nog altijd herstelt van een ernstige longontsteking. Saint-Jean, tevoren coach van de nationale beloften, was vijf jaar directeur van de jeugdopleiding bij Moeskroen waarna hij in 2002 trainer werd bij Tubeke. Van daaruit keerde hij terug naar Moeskroen - dit keer als trainer van het A-team -, dan terug naar Tubeke. Even trainde hij ook Bergen, maar in 2010 trok hij toch weer naar Moeskroen, dat hij in 2012 verliet... om medische redenen. Nadat hij enige tijd sportief directeur was bij Tubeke werd hij in 2018 directeur van de jeugdopleiding van Moeskroen. Nu neemt hij er voor de derde keer het A-team onder zijn hoede. "Saint-Jean zal de groep coachen tot het einde van de reguliere competitie. Wij zullen in de loop van het seizoen de situatie van Bernd Hollerbach evalueren", aldus de club. Rudi Vata, die in december sportief directeur werd van Moeskroen en even later de coaching overnam, krijgt weer zijn originele functie. (ESK)

