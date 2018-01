Saief van held naar antiheld in 10 minuten 25 januari 2018

Even, heel even, was Kenny Saief de held van paars-wit. In de 83ste minuut bracht hij een flets Anderlecht op gelijke hoogte met Waasland-Beveren: 2-2. Tien minuten later kreeg hij zelfs dé kans om de titelstrijd nog enigszins spannend te houden - maar de ex-speler van AA Gent liet de zege liggen vanop de stip. Vanavond kan Club Brugge nog verder uitlopen.

