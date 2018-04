Saief geschorst 30 april 2018

Anderlecht keek met Kums, Saief, Sa, Dendoncker en Sels tegen vijf gele kaarten aan. Voor Saief was het zijn derde in deze play-offs. Hij is geschorst voor de clash op Brugge. Hein Vanhaezebrouck maakte zich na de wedstrijd overigens behoorlijk boos op scheidsrechter Laforge om al die gele kaarten. "De ref had blijkbaar veel zin om kaarten te trekken. Dendoncker verdiende helemaal geen geel, hij raakte eerst de bal. En Sels die geel kreeg voor tijdrekken, dat is om te lachen. Wij zijn geen ploeg die tijd rekt. En ook die fout van Kums was helemaal geen geel waard."

