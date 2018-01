Sahara, met s van sneeuw 00u00 0

Het is de laatste plek waar je dat verwacht, maar zondag kleurde de Saharawoestijn wit. Een centimeter dikke laag sneeuw bedekte de zandduinen in het Algerijnse Aïn Sefra. Ook in januari viel er heel wat sneeuw. Toen was het al geleden van 1979. "We waren heel verbaasd toen we zondag wakker werden", vertelt fotograaf Karim Bouchetata. "We hebben er de hele dag van kunnen genieten, tot het in de late namiddag stilaan begon te smelten."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee