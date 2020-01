Exclusief voor abonnees Sagna naar KVO, nu nog oplossing voor Vossen en Cools 03 januari 2020

KV Oostende staat op het punt om de 20-jarige Amadou Sagna over te nemen van Club Brugge. De Senegalees maakte weinig of geen deel uit van de wedstrijdkern bij blauw-zwart en trekt op huurbasis naar zee. KVO bedong geen aankoopoptie en betaalt een kleine vergoeding voor Sagna. Afwachten of Club in het tussenseizoen een oplossing vindt voor Dion Cools en Jelle Vossen. Beiden moeten in principe niet weg, maar zitten op een zijspoor en mogen vertrekken. Cools wou deze zomer al verhuizen, maar dat liet Club toen niet toe. Vossen is na dit seizoen einde contract, Cools ligt nog één jaar langer vast. (TTV)