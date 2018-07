Sagan wilde Lampaert bij Bora 18 juli 2018

Yves Lampaert is het levende bewijs van hoe snel een ster kan rijzen. De kersverse Belgische kampioen verlengde in de beginfase van de Tour zijn aflopende contract bij Quick.Step Floors en legde daarbij een wel heel bijzonder aanbod naast zich neer. Niemand minder dan drievoudig wereldkampioen Peter Sagan drong bij BORA-hansgrohe aan op de komst van de 27-jarige West-Vlaming. Sagan wilde Lampaert als versterking voor de kern voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Lampaert won eind maart voor de tweede opeenvolgende keer Dwars door Vlaanderen en had ook een stevig aandeel in de andere klassieke successen van het team van Patrick Lefevere. (JDK)