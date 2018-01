Sagan wellicht niet in Omloop en Kuurne 00u00 0

Peter Sagan komt wellicht niet aan de start van de Omloop (24 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (25 februari). De 27-jarige Slovaak, vorig jaar nog winnaar in Kuurne, wil er graag bij zijn, maar zijn ploeg ziet dat anders. "De kasseiklassiekers zijn de eerste grote doelen", aldus ploegleider Patxi Villa. "Na drie wereldtitels wil Peter nu meer monumenten winnen." Sagan vertrekt op 5 februari op hoogtestage naar de Spaanse Sierra Nevada en keert in principe op 26 februari terug. Dat is de maandag na het Belgische openingsweekend. De wereldkampioen gaf ook al te kennen dat hij graag meer tijd zou doorbrengen met zijn vrouw Katarina en hun pasgeboren zoon Marlon. De definitieve beslissing over de Omloop en Kuurne valt na de Tour Down Under. Voor het overige is Sagans programma nagenoeg identiek aan dat van vorig jaar. Na Parijs-Roubaix (8 april) mikt hij op de Tour (7-29 juli) en het WK (30 september). Gisteren startte Sagan zijn seizoen alvast met een zege in Adelaide. (MG)

