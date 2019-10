Exclusief voor abonnees Sagan voor het eerst in Giro? 24 oktober 2019

"Something important will be announced tomorrow", prikkelde Peter Sagan gisteren de nieuwsgierigheid van zijn volgers op de social media. Maakt de Slovaak komend seizoen zijn debuut in de Ronde van Italië? Het heeft er alle schijn van. Giro-organisator RCS Sport maakte onlangs bekend dat Sagan vandaag de voorstelling van het parcours van de Giro 2020 zal bijwonen. In de Tour en de Vuelta pakte Sagan al ritzeges.

