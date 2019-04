Exclusief voor abonnees Sagan verlekkert zich al 05 april 2019

Peter Sagan trok er gisteren met ploegmaats Marcus Burghardt en Daniel Oss op uit om het parcours van de Ronde van Vlaanderen te verkennen. Al was er onderweg ook wel tijd voor een tussenstop in een bakkerij in Kluisbergen. Zo verlekkerd als hij was op de taartjes, zoveel goesting lijkt hij te hebben in de Ronde zondag. 't Was trouwens sterren kijken voor wie gisteren de kasseien in Oudenaarde en omstreken aandeed. Ook onder meer Greg Van Avermaet (foto rechts) , Philippe Gilbert en Alejandro Valverde verkenden de Vlaamse wegen.

