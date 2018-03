Sagan tweede na ontregelde aanloop "Burghardt gemist" 09 maart 2018

00u00 0

Om te winnen had Peter Sagan een goede Marcel Kittel moeten verslaan. En om dat te doen, had Sagan een goede sprinttrein nodig. De crash op zeven kilometer voor de streep haalde die sprinttrein echter uit elkaar. Sagan zag König en Burghardt achterblijven. Daniel Oss moest het meeste werk doen in de aanloop naar de sprint, maar bij Katusha deed Rick Zabel het beter.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN