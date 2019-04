Exclusief voor abonnees Sagan op weg naar slechtste voorjaar ooit 12 april 2019

In de douches van Roubaix hangt de winnaar van vorig jaar zijn naamplaatje op. Een klassieker winnen kon Peter Sagan dit voorjaar nog niet, voor het eerst in zeven jaar haalde hij zelfs niet één keer het podium. Of hij zondag zichzelf wel kan opvolgen? "Het is beter om niet te denken", aldus Sagan. "En als Roubaix niet lukt, is er nog altijd Luik", hoopt zijn coach. Daar rijdt hij dit jaar voor het eerst.

