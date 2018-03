Sagan op kinebezoek 29 maart 2018

00u00 0

Terwijl zijn collega's weer en wind trotseerden in Dwars door Vlaanderen, bracht Peter Sagan gisteren een bezoek aan de kine. Sagan trok daarvoor naar het FysioLab van Sabine De Leeuw in Nieuwpoort. Dat is zijn vaste adres wanneer hij in België verblijft. (MG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN