Sagan omhelst de schaarste column 10 februari 2018

Peter zit hoog op zijn berg. Denk daar ook droog bij. Nooit een herberg bezocht waarin zo weinig vocht uit kranen komt. In het zogeheten Centrum van het Hoge Rendement op de Sierra Nevada zijn refter en bar oorden van schaarste. Geen druppel alcohol voorhanden. De avonden van de staf en de begeleiders van het team Bora-Hansgrohe zijn van een meelijwekkende leegte. Dan zijn de stille paters van de abdij van Orval beter af. Die krijgen bij de maaltijd tenminste een ongefilterde versie van hun eigen brouwsel. Maar kom, olijke Sagan mag dat niet deren. Hij moet met zijn maats dagelijks de Sierra af naar het hevig bruisende Granada. Zicht op het Alhambra, kilometers malen naar de Costa del Sol, koffietje drinken bij 14 graden op een zonneterras aan de oevers van de Rio Genil. Dan klinkt saai enigszins misplaatst. Ik neem ook graag aan dat wie de strakke schema's van trainer Patxi Vila moet volgen, aan inzet en afwisseling geen gebrek heeft. De Bask Villa is naast zachtaardig uitermate veeleisend. Patxi krijgt graag wat hij wil. Train low, sleep high. Alleen al die 30 kilometer lange klim terug naar dat patershol op 2.100 meter aan het eind van de dag doet kuiten en dijen vibreren. 'De uitdaging is steeds beter worden, ook als je al de beste bent.' Zo spreekt de heer Vila. Dus wordt dat strakke regime over liefst drie weken gespreid. Om weerstand en rode bloedcellen efficiënt op te slaan. Een probeersel om na Milaan-Sanremo nog meer te winnen. Alhoewel, hoeveel meer dan? In zijn drang naar soberheid knipt Peter drastisch in het programma en daar zijn wij de dupe van. Vlaamse wielerharten en hun nochtans gretige organisatoren zien de wereldkampioen pas op 23 maart aan de startstreep. Die van de E3 Harelbeke. Naar de Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, the Men's Classic, Dwars door Vlaanderen en mogelijk ook de Scheldeprijs stuurt de Slovaak zijn rossige, ongeïnteresseerde kat. Ergernis alom. Vijf keer de kop van de affiche geknipt. Dan maar hopen dat vooral Belgen het achtergelaten gat van Sagan vullen. Vraag ik me nu af: was de drievoudige wereldkampioen bij het nemen van die beslissing stevig verward of licht aangeschoten? Had de nochtans invloedrijke Vlaamse tak van Hansgrohe geen inspraak in de programmakeuze van hun wonderman? Werd Peter niet ingelicht over de zeer geslaagde ingrepen in een reeks sleutelkoersen van Flanders Classics en daar buiten? Hoe kun je in hemelsnaam de Omloop Het Nieuwsblad new look droppen? Met die charmante terugkeer naar de finale van de Ronde van weleer. Berendries, Valkenberg, Tenbossestraat, Muur, Bosberg, Ninove, dat traject van sentiment staat in miljoenen geheugens gegrift. Is hij vergeten dat hij vorig jaar in Kuurne won? Ik had zijn silhouet wel willen bewonderen tegen onze kustlijn in die Men's Classic, de beloftevolle vervanger van de Driedaagse De Panne. Iemand moet hem vertellen dat Dwars door Vlaanderen nu op WorldTour-niveau draait en winst in de Ronde vier dagen later geenszins in de weg staat. Kan een telefoontje van Wouter Vandenhaute hem niet overhalen de ook al vernieuwde Scheldeprijs er toch bij te nemen? Met wind en Zeeland als overtuigende argumenten. Kittels nummer zes in Schoten is echt geen noodzaak. Ik zou Peter simpel willen zeggen dat hij met zo veel downsizen een gevaarlijk spel speelt. Less is niet altijd more. Van de negen fraaie kansen in Vlaanderen - ik annexeer even Roubaix - wil Sagan er maar vier grijpen. Dat is naast kneuterig dom en riskant. Vallen in de E3 kan fataal zijn. Niemand die beter weet hoe desastreus pech in Vlaanderen en de hel aanvoelen. Gebruik je verstand, Peter. En schrijf je in op een plek of drie meer. We zullen u dankbaar omhelzen.

