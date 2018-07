Sagan nu al zeker van groene trui 25 juli 2018

Het kon niet meer mis gaan, en nu is het ook mathematisch zeker: Peter Sagan (28) wordt dit jaar voor de zesde keer eindwinnaar van de groene trui, een evenaring van het record van Erik Zabel. De enige voorwaarde is dat de Slovaak geen grote ongelukken meer meemaakt. "Ik moet nog veilig in Parijs geraken. Dat zou moeten lukken." (BA)