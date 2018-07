Sagan mist record van Rik Van Linden... 30 juli 2018

Peter Sagan (28) heeft Parijs gehaald. Op de Champs-Élysées bleek de Slovaak nog onvoldoende hersteld van zijn valpartij van vorige woensdag om mee te sprinten voor de dagzege. Geen nood voor zijn groene trui uiteraard, die had hij al lang op zak. "I suffered a lot, but I made it", genoot hij op het podium. "Ik heb heel hard afgezien, maar ik heb het gehaald. Ik ben blij dat ik het record van Erik Zabel (6 groene truien, red.) evenaar." Tot een week geleden had de wereldkampioen nog zicht op een ander record: Rik Van Linden sprokkelde in 1975 maar liefst 49,1 procent van het totaal te verdienen punten. Sagan strandde met 477 punten op een totaal van 1.080 uiteindelijk op 44,2 procent. Niettemin een hoge score, die de allrounder onder meer te danken heeft aan drie ritzeges. In totaal eindigde hij in de voorbije Tour zeven keer in de top drie. En met zijn 477 punten heeft hij niet minder dan 231 punten voorsprong op Kristoff, de nummer twee. (DNR)

