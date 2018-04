Sagan leidt in WorldTour en wereldranking 24 april 2018

00u00 0

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan sluit het klassieke voorjaar af als nummer 1 in zowel de UCI WorldTour als de UCI-wereldranking. In de WorldTour, het jaarklassement van alle rittenkoersen en ééndagswedstrijden op het allerhoogste niveau, gaat de Slovaak (1.901 punten) Alejandro Valverde (1.682) en Niki Terpstra (1.297) vooraf. Julian Alaphilippe (1.198) en Michael Valgren (1.195) vervolledigen de top vijf, Tiesj Benoot (1.010) is op plaats zes de beste Belg. Ook Van Avermaet, Stuyven en Gilbert staan in de top tien. Quick.Step Floors (6.971 punten) voert met een straatlengte voorsprong het ploegenklassement aan, voor Mitchelton-Scott (4.116,99) en BORA-hansgrohe (3.997). Lotto-Soudal (2.923) is mooi zevende. Op de overkoepelende wereldranglijst leidt Sagan (3.800 punten) voor Chris Froome (3.754,43) en Vincenzo Nibali (3.132). Beste Belg daar, op plaats zes, is Greg Van Avermaet (2.599,57). Wellens (negende) is de tweede Belg in de top tien. In het landenklassement is België tweede, na Italië. (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN