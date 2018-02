Sagan krijgt eigen 'Titanen' 23 februari 2018

Fabian Cancellara kreeg er één in 2014. Eddy Merckx passeerde de revue in 2015. Tom Boonen, uiteraard, in 2016. En vorig jaar, op dit tijdstip, was ook Greg Van Avermaet aan de beurt. Het vijfde nummer (#5) van het magazine 'Titanen', een uitgave van Grinta! Publicaties, is volledig gewijd aan drievoudig wereldkampioen Peter Sagan en ligt vanaf vandaag in de winkel. In woord en beeld wordt op zoek gegaan naar wát Sagan zo uniek maakt, waaróm hij zo sterk is en door het wielerpubliek op handen wordt gedragen. (JDK)