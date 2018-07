Sagan kondigt scheiding aan vanuit de Tour 19 juli 2018

Terwijl Peter Sagan (28) in de groene trui door de Alpen rijdt, zit zijn huwelijk met Katarina Smolkova in zo'n zwaar weer dat de twee beslist hebben om er een punt achter te zetten. Dat kondigde de Slovaak gisteren zelf in volle Tour de France aan op Facebook. Het koppel trouwde in 2015. In oktober vorig jaar kregen ze een zoontje, Marlon. "We werden verliefd, beleefden samen een fantastisch avontuur en werden gezegend met een mooie en fantastische zoon", aldus Sagan. "Kate is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest, steunde mij al die jaren in mijn professionele carrière en is een geweldige moeder. We koesteren geen wraak, maar gaan gewoon onze eigen weg met wederzijds respect. Onze belangrijkste zorg wordt nu Marlon. We zullen ons uiterste best doen om hem een zorgzame omgeving te schenken, met toegewijde en liefhebbende ouders op wie hij kan rekenen."

