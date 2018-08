Sagan kiest Vuelta als voorbereiding op WK 18 augustus 2018

00u00 0

Peter Sagan heeft zijn deelname aan de Vuelta, die al een hele tijd in de lucht hing, nu ook bevestigd. "De Vuelta past perfect in mijn voorbereidingen op het WK in Innsbruck", liet de drievoudige wereldkampioen weten. (TLB)