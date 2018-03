Sagan is terug Strade Bianche 03 maart 2018

Over zijn echte start van het seizoen

"Weet niet goed waar ik sta"

"Ik heb in januari al de Tour Down Under gereden (waar hij meteen een rit won, red.), maar dat was een 'trial', een probeersel. Een beetje zoals naar een avant-première gaan in de cinema. De voorbije weken heb ik in de Sierra Nevada getraind in Spanje. Nu begint het opnieuw. Ik weet niet goed waar ik sta na zo'n lange stage, ik denk dat ik daarvoor een paar wedstrijden nodig heb. Het enige wat ik graag anders had gezien, is het weer."

HLN