Sagan in Slovakije, Kwiatkowski in Polen 25 juni 2018

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) pakte in Slovakije zijn zesde nationale proftitel na een solo van 90 km. Broer Juraj werd tweede en de afscheidnemende Michael Kolar, die een nieuwe functie krijgt bij Bora-Hansgrohe, derde. In Polen werd Michal Kwiatkowski (Team Sky) voor de tweede keer in zijn carrière kampioen, voor Maciej Bodnar. Italië kroont vandaag zijn nieuwe kampioen, onder meer Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland pas volgende zondag. (JDK)